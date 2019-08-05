У Hyundai Creta появилась «спортивная» версия

Визуально опознать «спортивный» Hyundai Creta можно по двухцветной окраске кузова (белый кузов/черная крыша), затемненным фарам, окантовке решетки радиатора «темный хром», серебристым рейлингам и нижним частям бамперов, спойлеру и корпусам боковых зеркал черного цвета. В салоне кроссовера также доминирует черный: сиденья обиты тканью с тисненым логотипом, руль затянут в кожу, а дефлекторы окрашены в серебристый цвет.
В оснащение «Креты» входит люк с электроприводом, климат-контроль, медиасистема с семидюймовым дисплеем, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, круиз-контроль, а также беспроводная зарядка для смартфонов. Creta Sports Edition предлагается с бензиновым или дизельным двигателем объемом 1,6 литра (123 и 128 сил соответственно) и исключительно механической коробкой передач.
Цены на «спортивную» версию кроссовера начинаются от 1 278 000 рупий или 1 178 000 рублей.
На бразильском рынке доступна похожая версия кроссовера под названием Creta Sport. Такой кроссовер оснащается 2,0-литровым двигателем, способным работать и на бензине, и на этаноле. В первом случае его отдача составляет 156 лошадиных сил, во втором — 166 сил. Агрегат работает в паре с шестидиапазонной автоматической коробкой передач.
В России Hyundai Creta продается с бензиновыми двигателями объемом 1,6 и 2,0 литра и стоит от 957 тысяч рублей.