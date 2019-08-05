У Hyundai Creta появилась «спортивная» версия

В оснащение «Креты» входит люк с электроприводом, климат-контроль, медиасистема с семидюймовым дисплеем, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, круиз-контроль, а также беспроводная зарядка для смартфонов. Creta Sports Edition предлагается с бензиновым или дизельным двигателем объемом 1,6 литра (123 и 128 сил соответственно) и исключительно механической коробкой передач.

Цены на «спортивную» версию кроссовера начинаются от 1 278 000 рупий или 1 178 000 рублей.