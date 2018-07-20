«Спортивной» Hyundai Creta добавили телевизор

Компания Hyundai обновила «спортивную» версию кроссовера Creta для бразильского рынка. Новинка получила затемненную накладку на двери багажника, вместо хромированной, перенастроенную подвеску и телевизор. У прежней машины техническая начинка не отличалась от базовой версии.

Кроссовер оснащается 2,0-литровым двигателем, способным работать и на бензине, и на эталоне. В первом случае его отдача составляет 156 лошадиных сил, во втором — 166 сил. Агрегат работает в паре с шестидиапазонной автоматической коробкой передач.

В оснащение Hyundai Creta Sport входят 17-дюймовые колесные диски с оригинальным дизайном и мультимедийная система с цифровым телеприемником, как у семейства бюджетных моделей HB20.

За пределами Бразилии Creta Sport пока не продается.

В августе 2017 года Hyundai представил обновленную «Крету» для китайского рынка (на местном рынке модель называется ix25). Кроссовер получил новую решетку радиатора, дневные ходовые огни и задние фонари. В список оснащения китайской «Креты» вошло водительское сиденье с вентиляцией и камера в корпусе правого зеркала заднего вида, которая направлена на «мертвую» зону сзади и сбоку от машины.

На российском рынке Hyundai Creta предлагается с бензиновыми двигателями объемом 1,6 (123 лошадиные силы) или 2,0 литра (150 сил). Младший агрегат может сочетаться с шестиступенчатой «механикой» или «автоматом». Старший — только с шестидиапазонной автоматической КПП. Цены на модель начинаются от 819 900 рублей.