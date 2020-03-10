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18:12

Кроссовер Hyundai Creta посвятили группе Би-2

Всего выпустят 1000 таких автомобилей

Hyundai Creta Би*2 © Hyundai
Лиза Будрина
Компания Hyundai выводит на российский рынок спецверсию модели Creta – Би*2. Она создана в сотрудничестве с группой Би-2. Всего будет выпущено 1000 таких кроссоверов.

«Рок-версия», посвященная группе Би-2, от стандартной модели отличается дизайном радиаторной решетки, двухцветной окраской кузова, спойлером на багажной двери, черными 17-дюймовыми дисками и задним диффузором. Кроссовер комплектуется бензиновым мотором 2.0 мощностью 149 лошадиных сил, работающим в паре с шестидиапазонным «автоматом». Автомобиль доступен как с передним, так и с полным приводом.

Creta Би*2 – это тематическое продолжение линейки Hyundai Rock Edition 2019 года, в которую, помимо упомянутой модели, входят Tucson и Santa Fe

Цены на «рокерскую» версию с предустановленным мультимедийным комплексом «Яндекс.Авто» начинаются от 1 460 000 рублей.

Ранее стало известно, что Hyundai готовится к запуску обновленной Creta в России. Рестайлинговый кроссовер с новым рисунком решетки радиатора и двухцветной окраской кузова появится в продаже в ближайшее время. Моторная гамма осталась прежней: она включает 1,6-литровый мотор мощностью 123 лошадиные силы и двухлитровый агрегат с отдачей 149,6 силы. Оба они работают как с «механикой», так и с «автоматом».

Цены на актуальную версию Creta варьируются от 972 000 до 1 375 000 рублей. По итогам 2019 года эта модель стала самым продаваемым автомобилем Hyundai и самым востребованным кроссовером в России.