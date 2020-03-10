Кроссовер Hyundai Creta посвятили группе Би-2

Цены на «рокерскую» версию с предустановленным мультимедийным комплексом «Яндекс.Авто» начинаются от 1 460 000 рублей.

Ранее стало известно, что Hyundai готовится к запуску обновленной Creta в России. Рестайлинговый кроссовер с новым рисунком решетки радиатора и двухцветной окраской кузова появится в продаже в ближайшее время. Моторная гамма осталась прежней: она включает 1,6-литровый мотор мощностью 123 лошадиные силы и двухлитровый агрегат с отдачей 149,6 силы. Оба они работают как с «механикой», так и с «автоматом».