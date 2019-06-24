На АвтоВАЗе штамповали поддельные логотипы «Мерседеса»

Найденный комплект деталей включал втулки, упоры, выталкиватели, пуансоны и другое оборудование, которое не могло принадлежать какой-либо из производственных площадок АвтоВАЗа. Можно предположить, что инструменты использовались для изготовления контрафактных шильдиков. По данному факту проводится внутреннее расследование.

Еще одно производство контрафактных запчастей было обнаружено в городе Переславль-Залесский Ярославской области. Там выпускали детали для автомобилей Lada, которые затем поставляли в Тольятти.