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14:04

На АвтоВАЗе штамповали поддельные логотипы «Мерседеса»

Служба безопасности завода обнаружила пресс-форму для шильдиков немецкого бренда

Служба безопасности АвтоВАЗа обнаружила в одном из цехов завода комплект деталей для изготовления объемного фирменного знака Mercedes. Об этом сообщает газета «Волжский автостроитель».
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Найденный комплект деталей включал втулки, упоры, выталкиватели, пуансоны и другое оборудование, которое не могло принадлежать какой-либо из производственных площадок АвтоВАЗа. Можно предположить, что инструменты использовались для изготовления контрафактных шильдиков. По данному факту проводится внутреннее расследование.

Еще одно производство контрафактных запчастей было обнаружено в городе Переславль-Залесский Ярославской области. Там выпускали детали для автомобилей Lada, которые затем поставляли в Тольятти.

Полицейские Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и их коллеги в Ярославской и Самарской областях провели совместную операцию, в ходе которой были изъяты свыше 3,5 тысячи изделий и 11 пресс-форм для изготовления запчастей. Причиненный правообладателю ущерб оценивается в 7,3 миллиона рублей.

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В публикации упоминается и еще один недавний случай. 5 июня преступники попытались вывезти с территории АвтоВАЗа формы для литья заготовок. Тогда полиция задержала некоего индивидуального предпринимателя и электромонтера, работавшего на предприятии в цехе производства алюминиевого литья и кузнечных поковок.

Источник: «Лада.Онлайн» со ссылкой на печатное издание «Волжский автостроитель»
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