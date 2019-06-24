На АвтоВАЗе штамповали поддельные логотипы «Мерседеса»

Найденный комплект деталей включал втулки, упоры, выталкиватели, пуансоны и другое оборудование, которое не могло принадлежать какой-либо из производственных площадок АвтоВАЗа. Можно предположить, что инструменты использовались для изготовления контрафактных шильдиков. По данному факту проводится внутреннее расследование.
Еще одно производство контрафактных запчастей было обнаружено в городе Переславль-Залесский Ярославской области. Там выпускали детали для автомобилей Lada, которые затем поставляли в Тольятти.
Полицейские Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и их коллеги в Ярославской и Самарской областях провели совместную операцию, в ходе которой были изъяты свыше 3,5 тысячи изделий и 11 пресс-форм для изготовления запчастей. Причиненный правообладателю ущерб оценивается в 7,3 миллиона рублей.
В публикации упоминается и еще один недавний случай. 5 июня преступники попытались вывезти с территории АвтоВАЗа формы для литья заготовок. Тогда полиция задержала некоего индивидуального предпринимателя и электромонтера, работавшего на предприятии в цехе производства алюминиевого литья и кузнечных поковок.