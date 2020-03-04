Посмотрите, как российский родстер «Крым» ездит боком

В начале декабря 2019 года завершился второй этап испытаний автомобиля. Родстер проехал три тысячи километров по России всего с одной поломкой — потоки воздуха оторвали часть правого подкрылка, что привело к попаданию влаги в фару. По результатам пробега в конструкцию машины внесут ряд изменения.

Предполагается, что в серию пойдут три модификации родстера: доступная базовая, среднего уровня и топовая. Выпускать модель планируют в Крыму и продавать по цене в 650 000 рублей.