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4 марта, 16:01

Посмотрите, как российский родстер «Крым» ездит боком

На видео показан второй прототип спорткара

Алексей Носаченко
В Сети появилось видео с российским родстером «Крым», на котором ездит боком по снегу. Это второй прототип перспективной модели, но авторы, студенты МГТУ имени Баумана, уже запатентовали третий вариант внешности будущей модели.

Родстер имеет среднемоторную компоновку и задний привод. Силовой каркас — трубчатая пространственная рама, внешние панели изготовлены из композита. Спорткар оснащается 1,6-литровым мотором от Lada Kalina, который форсировали до 140 лошадиных сил, и пятиступенчатой механической коробкой передач. После прошлогоднего обновления у машины появилось гидравлическое сцепление и модернизированная подвеска.

Видео: PavelCVVM SPB

В начале декабря 2019 года завершился второй этап испытаний автомобиля. Родстер проехал три тысячи километров по России всего с одной поломкой — потоки воздуха оторвали часть правого подкрылка, что привело к попаданию влаги в фару. По результатам пробега в конструкцию машины внесут ряд изменения.

Предполагается, что в серию пойдут три модификации родстера: доступная базовая, среднего уровня и топовая. Выпускать модель планируют в Крыму и продавать по цене в 650 000 рублей.