Россиянам предложили выбрать идеальный пикап «Крым»

В качестве силовой установки российские инженеры предлагают трехлитровые бензиновый, битопливный и газовый агрегаты мощностью 150 лошадиных сил, а также дизельный двигатель объемом 2,5 литра с отдачей 200 лошадиных сил или 130-сильный электромотор. Помимо этого, в опросе можно указать ожидаемую стоимость пикапа «Крым» и желаемое дополнительное оборудование.

По мнению разработчиков, проводимое голосование позволит им построить именно тот, идеальный по формату и концепции, автомобиль, который ожидают потенциальные покупатели.

Создатели родстера «Крым» рассказали о новом проекте пикапа в начале июля. Инженеры планируют создать автомобиль с футуристичным дизайном, отдалённо напоминающим электрический Tesla Cybertruck.