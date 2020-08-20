Россиянам предложили выбрать идеальный пикап «Крым»

Единственным утвержденным элементом будущего пикапа «Крым» является независимая передняя подвеска. В опубликованном голосовании предлагается выбрать тип кузова, привод, версию задней подвески, а также размер колесных дисков, двигатель и дополнительное оборудование.
Среди доступных вариантов предложены короткобазный и длиннобазный пикапы, а также версия с передним и полным приводом, оборудованные однорядной или двухрядной кабиной. Также предлагается выбрать между рессорной или пневматической задней подвеской. Кроме того, на выбор доступны 16- или 18-дюймовые колесные диски.
В качестве силовой установки российские инженеры предлагают трехлитровые бензиновый, битопливный и газовый агрегаты мощностью 150 лошадиных сил, а также дизельный двигатель объемом 2,5 литра с отдачей 200 лошадиных сил или 130-сильный электромотор. Помимо этого, в опросе можно указать ожидаемую стоимость пикапа «Крым» и желаемое дополнительное оборудование.
По мнению разработчиков, проводимое голосование позволит им построить именно тот, идеальный по формату и концепции, автомобиль, который ожидают потенциальные покупатели.
Создатели родстера «Крым» рассказали о новом проекте пикапа в начале июля. Инженеры планируют создать автомобиль с футуристичным дизайном, отдалённо напоминающим электрический Tesla Cybertruck.
Сам родстер «Крым» построен на базе Lada Kalina, с которой разделил ключевые агрегаты – силовую установку и тормозную систему. В движение автомобиль приводит 1,6-литровый агрегат мощностью 140 лошадиных сил, который работает в тандеме с пятиступенчатой «механикой».
В сентябре прошлого года дебютировало второе поколение модели, которое получило новую несущую конструкцию из листового металла с применением лазерной резки. Помимо этого, инженеры устранили недостатки предшественника, а именно проблемы со сцеплением и некоторыми «особенностями уникальных компонентов». В результате доработки второй «Крым» обзавелся гидравлическим сцеплением и модернизированной подвеской.