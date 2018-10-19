Porsche запустит в серию электрический кросс-универсал

Электрический Porsche Taycan появится на рынке в следующем году. Спорткар сможет разгоняться до «сотни» за 3,5 секунды, что ставит его на один уровень с 808-сильным Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye, 612-сильным Mercedes-AMG E 63 S и 600-сильным BMW M5.