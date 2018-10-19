Porsche запустит в серию электрический кросс-универсал

Porsche Mission E Cross Turismo станет одной из версий «Тайкана». В его основе будет лежать платформа Premium Platform Electric (PPE), разработанная специально для электромобилей. Вседорожный универсал получит 800-вольтовую высокоскоростную систему зарядки и двухмоторную силовую установку суммарной мощностью 600 лошадиных сил. Запас хода модели составит до 500 километров по циклу NEDC.
Электрический Porsche Taycan появится на рынке в следующем году. Спорткар сможет разгоняться до «сотни» за 3,5 секунды, что ставит его на один уровень с 808-сильным Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye, 612-сильным Mercedes-AMG E 63 S и 600-сильным BMW M5.
Семейство Taycan будет состоять из версий Carrera, Carrera S и Turbo. По цене Porsche Taycan расположится между Cayenne и Panamera. Стоимость базовой машины составит около 80 тысяч евро (шесть миллионов рублей по текущему курсу).