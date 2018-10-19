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12:11

Porsche запустит в серию электрический кросс-универсал

Модель будут собирать на заводе марки в Цуффенхаузене

Наблюдательный совет Porsche AG одобрил запуск в серийное производство вседорожника Mission E Cross Turismo. Товарную версию машины будут собирать на заводе марки в Цуффенхаузене. Для этого будет создано 300 новых рабочих мест.

Porsche Mission E Cross Turismo станет одной из версий «Тайкана». В его основе будет лежать платформа Premium Platform Electric (PPE), разработанная специально для электромобилей. Вседорожный универсал получит 800-вольтовую высокоскоростную систему зарядки и двухмоторную силовую установку суммарной мощностью 600 лошадиных сил. Запас хода модели составит до 500 километров по циклу NEDC.

Концепт-кар оснастили подруливающими задними колесами и пневмоподвеской, позволяющей увеличивать дорожный просвет на 50 миллиметров.

Электрический Porsche Taycan появится на рынке в следующем году. Спорткар сможет разгоняться до «сотни» за 3,5 секунды, что ставит его на один уровень с 808-сильным Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye, 612-сильным Mercedes-AMG E 63 S и 600-сильным BMW M5.

Семейство Taycan будет состоять из версий Carrera, Carrera S и Turbo. По цене Porsche Taycan расположится между Cayenne и Panamera. Стоимость базовой машины составит около 80 тысяч евро (шесть миллионов рублей по текущему курсу).

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