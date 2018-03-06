Электрический кроссовер Porsche: 600 сил и три экрана

Компания Porsche официально представила концептуальный электрический кроссовер, получивший название Mission E Cross Turismo. Дебют прототипа состоялся в рамках Женевского автосалона.

Прототип получил полностью электрическую силовую установку. Ее отдача составляет 600 лошадиных сил. С места до ста километров в час Missin E Cross Turismo разгоняется менее чем за 3,5 секунды, а до двухсот километров в час – меньше чем за 12 секунд. Запас хода кроссовера превышает 500 километров.

Габаритная длина прототипа составляет 4,95 метра, а его батареи можно заряжать как от станций быстрой зарядки, так и индукционно. За 15 минут запас хода можно увеличить на 400 километров.

В список оснащения Mission E Sport Turismo входят поворотные задние колеса и пневмоподвеска, которая позволяет увеличить дорожный просвет на 50 миллиметров.

В салоне Porsche Mission E Sport Turismo установлены три экрана, один из которых заменяет собой приборную панель. Помимо этого, на центральной консоли расположена большая панель с сенсорными клавишами, отвечающими за управление климатической установкой.

Концепт-кар укомплектовали четырьмя индивидуальными креслами. Прототип также получил систему слежения за взглядом водителя, которая работает за счет установленной в зекрале заднего вида камере. Она определяет, куда смотрит водитель и на основе этих данных подсвечивает или увеличивает те или иные данные на приборной панели.

На автосалоне в Женеве компания Porsche также представила обновленный спорткар 911 GT3 RS. Модель оснащается четырехлитровым атмосферным мотором мощностью 520 лошадиных сил. С места до ста километров в час трековое купе разгоняется за 3,2 секунды.

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