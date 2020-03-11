Toyota, Kia и Hyundai научились взламывать за несколько секунд

Дело в том, что на протестированных моделях Toyota, Kia, Hyundai и Tesla используют криптографический чип DST80 с 80-битным шифрованием. Доступ к нему из-за «дыры» в системе безопасности можно получить, сымитировав сбой питания. Вытащенный из прошивки чипа ключ методом риверс-инжиниринга исследователям удалось перевести в шифр, представляющий собой конструкцию Фейстеля с 40-битными подблоками.

Зная алгоритм генерации ключей иммобилайзера, злоумышленник может восстановить криптографические ключи с транспондера DST80 только одной парой «запрос–ответ». Так это работает в отношении Kia и Hyundai, которые генерируют идентичные криптоключи даже для двух разных брелоков, причем в них содержится лишь три байта нужной для взлома информации — это сокращает число вариантов с 2^80 до 2^24 . При этом Toyota вообще хранит ключи шифрования в не защищённой от атак флеш-памяти, а для его получения используется серийный номер транспондера — количество вариантов снижается с 2^80 до нескольких значений.