Ателье Mugen построило "заряженный" гибрид Honda CR-Z

Компания Mugen, придворное тюнинг-ателье "Хонды", представило "заряженную" версию обновленного гибрида CR-Z — RZ.

"Заряженный" гибрид получил агрессивный аэродинамический обвес кузова с карбоновыми капотом и корпусами зеркал заднего вида, эксклюзивный цвет окраски кузова под названием Auzure Blue, спортивные "ковши" Recaro в салоне и 17-дюймовые колесные диски с покрышками размерности 205/45. Кроме того, у CR-Z RZ появились более мощные тормозные механизмы и новые амортизаторы с пятью регулировками.