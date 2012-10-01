Ателье Mugen построило "заряженный" гибрид Honda CR-Z

Ателье Mugen построило "заряженный" гибрид Honda CR-ZХэтчбек получил более мощную силовую установку
Компания Mugen, придворное тюнинг-ателье "Хонды", представило "заряженную" версию обновленного гибрида CR-Z — RZ. Продажи новинки на японском рынке уже начались.
Компания Mugen, придворное тюнинг-ателье "Хонды", представило "заряженную" версию обновленного гибрида CR-Z — RZ.
"Заряженный" гибрид получил агрессивный аэродинамический обвес кузова с карбоновыми капотом и корпусами зеркал заднего вида, эксклюзивный цвет окраски кузова под названием Auzure Blue, спортивные "ковши" Recaro в салоне и 17-дюймовые колесные диски с покрышками размерности 205/45. Кроме того, у CR-Z RZ появились более мощные тормозные механизмы и новые амортизаторы с пятью регулировками.
Четырехцилиндровый бензиновый двигатель 1.5, входящий в состав гибридной силовой установки, получил механический нагнетатель и иную прошивку блока управлением мотором. Мощность агрегата выросла со 120 до 156 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент достиг 177 Нм. Отдача электромотора осталась прежней — 20 лошадиных сил (78 Нм). Трансмиссия — шестиступенчатая "механика".
Динамические характеристики новинка пока не сообщаются. Еще один "заряженный" вариант от Mugen с мотором, форсированным до 175 лошадиных сил, может ускоряться до "сотни" за 6,1 секунды и достигать максимальной скорости 210 километров в час.
Продажи "заряженного" CR-Z, который будет выпущен ограниченным тиражом в 300 машин, на японском рынке уже начались. Стоимость хэтчбека составляет 4 миллиона 494 тысячи иен (около 45 тысяч евро).