Весь тираж «заряженного» Cadillac CT6-V раскупили за несколько часов

Как сообщает Motor Trend со ссылкой на президента «Кадиллака» Стива Карлайла, прием заказов на «горячую» четырехдверку открылся утром 14 января, а к половине третьего дня все автомобиля уже были распроданы.

Цены на Cadillac CT6-V начинаются от 89 785 долларов (шесть миллионов рублей по текущему курсу), при этом в стоимость входит один день в школе вождения марки на автодроме в Неваде.