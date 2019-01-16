Весь тираж «заряженного» Cadillac CT6-V раскупили за несколько часов

Как сообщает Motor Trend со ссылкой на президента «Кадиллака» Стива Карлайла, прием заказов на «горячую» четырехдверку открылся утром 14 января, а к половине третьего дня все автомобиля уже были распроданы.
Цены на Cadillac CT6-V начинаются от 89 785 долларов (шесть миллионов рублей по текущему курсу), при этом в стоимость входит один день в школе вождения марки на автодроме в Неваде.
Полноприводный «заряженный» седан оснащается 557-сильным восьмицилиндровым двигателем 4.2 с двумя турбинами, 10-ступенчатым «автоматом», механическим самоблокирующимся дифференциалом на задней оси, тормозами Brembo, адаптивной подвеской и спортивным выпуском.
Причина отказа от модели – реструктуризации концерна General Motors. Из-за этого, в частности, будет закрыт завод Detroit-Hamtramck, на котором выпускается эта CT6, как и еще четыре предприятий в США и Канаде.
В России обычный Cadillac CT6 с мотором 3.6 V6 стоит от 4 290 000 рублей.