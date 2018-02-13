Rolls-Royce назовет 5,5-метровый внедорожник «Звездой Африки»

Британская марка Rolls-Royce опубликовала новую информацию о своем первом внедорожнике. Прежде всего, производитель подтвердил название серийного автомобиля – Cullinan («Куллинан» или «Звезда Африки» — так именовался самый большой алмаз в мире), так же изначально именовался внутри компании проект по разработке автомобиля.

Внедорожник Rolls-Royce будет построен на основе той же алюминиевой масштабируемой архитектуры, что и седан Phantom нового поколения. Его габаритная длина составит 5,5 метра, при этом появится еще и флагманская длиннобазная модификация, длина которой достигнет почти шести метров.

Ожидается, что Cullinan оснастят 571-сильным турбированным двигателем V12 объемом 6,75 литра, восьмиступенчатой автоматической коробкой передач ZF и полным приводом. Впоследствии в линейку добавят и гибридную силовую установку, однако точные сроки запуска подобной версии пока не называются.

Как ранее заявляли в компании, модель хотят сделать «настоящим внедорожником, способным довезти людей из оперы в Альпы».

Над проектом внедорожника в «Ролл-Ройсе» работают последние несколько лет. Первый прототип показали в 2015 году. Он представлял собой кузов «Фантома» с лифтованной подвеской и большим антикрылом на крышке багажника. Через год были опубликованы снимки автомобиля, обклеенного камуфляжной пленкой. Запуск внедорожника в серию руководство Rolls-Royce одобрило из-за многочисленных просьб клиентов.

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