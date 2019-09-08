Росстандарт раскрыл мощность новой версии Rolls-Royce Cullinan

В основе первого «Роллс-Ройса» с полным приводом лежит модернизированная модульная платформа, дебютировавшая на «Фантоме» восьмого поколения. По длине Cullinan превосходит единственного конкурента — Bentley Bentayga — на 200 миллиметров. От переднего до заднего бампера «Каллинана» — 5341 миллиметр: сравнимо с длиной короткобазного седана Rolls-Royce Ghost.

Мировая премьера Rolls-Royce Cullinan состоялась в мае прошлого года. Российские продажи внедорожника начались в конце декабря. Базовая цена «Каллинана» в нашей стране — 25 миллионов рублей. Можно предположить, что версия Black Badge обойдётся как минимум в 31 миллион рублей.