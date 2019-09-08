Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
19:59

Росстандарт раскрыл мощность новой версии Rolls-Royce Cullinan

На сайте российского сертификационного органа появились сведения о Rolls-Royce Cullinan Black Badge

© Rolls-Royce
В базе данных Росстандарта появились подробности о «драйверской» версии Black Badge люксового внедорожника Rolls-Royce Cullinan. Сертификационный орган опубликовал характеристики доработанного двигателя V12 объёмом 6.75 литра — в исполнении Black Badge мотор будет выдавать 600 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента.

Прибавка в 29 лошадиных сил и 50 Нм крутящего момента относительно «обычного» битурбодвигателя V12 достигается за счёт нового программного обеспечения и замены выпускной системы. Вероятно, что Rolls-Royce Cullinan Black Badge получит фирменный стайлинг-пакет по аналогии со спецверсиями Ghost и Wraith: хромированные элементы экстерьера будут заменены чёрными, а в салоне появится специальный декор.

Официально компания Rolls-Royce не раскрывала информацию о «чёрной» версии внедорожника, так что российский надзорный орган досрочно рассекретил мощностные параметры.

В основе первого «Роллс-Ройса» с полным приводом лежит модернизированная модульная платформа, дебютировавшая на «Фантоме» восьмого поколения. По длине Cullinan превосходит единственного конкурента — Bentley Bentayga — на 200 миллиметров. От переднего до заднего бампера «Каллинана» — 5341 миллиметр: сравнимо с длиной короткобазного седана Rolls-Royce Ghost.

Мировая премьера Rolls-Royce Cullinan состоялась в мае прошлого года. Российские продажи внедорожника начались в конце декабря. Базовая цена «Каллинана» в нашей стране — 25 миллионов рублей. Можно предположить, что версия Black Badge обойдётся как минимум в 31 миллион рублей.