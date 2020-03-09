Интерьер Rolls-Royce Cullinan целиком покрыли бирюзовой кожей

Обвес Cullinan Coastline почти идентичен доработке годичной давности под названием Billionaire. Внешние отличия сводятся к иному переднему сплиттеру, накладкам на задней стойке и иной цветовой гамме с чёрной пятнистой окантовкой по периметру кузова.

Перечень доработок относительно обычного Cullinan велик: дизайнеры переосмыслили образ кроссовера путём замены бамперов, насадок выхлопной системы, добавления пары спойлеров на пятой двери, расширителей колёсных арок и пластикового декора на крыльях. Штатные колёса уступили место 24-дюймовым низкопрофильным покрышкам.