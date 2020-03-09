Интерьер Rolls-Royce Cullinan целиком покрыли бирюзовой кожей

Интерьер Rolls-Royce Cullinan Mansory в исполнении Coastline подчёркнуто несдержан. Немногочисленные чёрные глянцевые детали растворяются в насыщенном бирюзовом антураже: в нежно-голубой цвет выкрашен и потолок, и наполнитель фирменных часов, и отделка пола. Чтобы владельцу не пришлось разбавлять однотонный салон чужеродным детским креслом, тюнеры приготовили специальное сиденье для маленького пассажира, и оно тоже бирюзовое.
Обвес Cullinan Coastline почти идентичен доработке годичной давности под названием Billionaire. Внешние отличия сводятся к иному переднему сплиттеру, накладкам на задней стойке и иной цветовой гамме с чёрной пятнистой окантовкой по периметру кузова.
Перечень доработок относительно обычного Cullinan велик: дизайнеры переосмыслили образ кроссовера путём замены бамперов, насадок выхлопной системы, добавления пары спойлеров на пятой двери, расширителей колёсных арок и пластикового декора на крыльях. Штатные колёса уступили место 24-дюймовым низкопрофильным покрышкам.
Вмешательство в техническую начинку ограничилось лёгкой форсировкой 6,75-литрового V12: отдачу двигателя увеличили с 571 лошадиной силы и 850 Нм крутящего момента до 611 лошадиных сил и 950 Нм крутящего момента. «Сотню» кроссовер набирает менее чем за пять секунд. Максимальная скорость — 280 километров в час.
Известно, что Mansory построит восемь экстравагантных Cullinan Coastline. Стоимость проекта не называется, но похожий по трудозатратам Cullinan Billionare год назад поступил в продажу со стартовой ценой 785 тысяч евро. Вероятно, доработка Rolls-Royce в 2020 году обойдётся примерно в ту же сумму.