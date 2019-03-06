Ателье Mansory превратит Rolls-Royce Cullinan в «миллиардера» за миллион евро

Мощность 6,75-литрового двигателя V12 возросла на 40 лошадиных сил, а максимальный крутящий момента на 100 Нм. Теперь агрегат выдает 611 сил и 950 Нм. «Сотню» машина набирает менее чем за пять секунд. Максимальная скорость – 280 километров в час.

В России обычный Cullinan обойдется минимум в 25 миллионов рублей.