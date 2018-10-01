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11:51

Rolls-Royce Cullinan превратили в 6,4-метровый бронированный лимузин

Машину растянули на метр, усилили броней и оценили в 1,8 миллиона евро

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Немецкая компания Klassen, специализирующаяся на доработке машин премиум-класса, представила новый проект — бронированный лимузин на базе внедорожника Rolls-Royce Cullinan. За 1,8 миллиона евро (136,9 миллиона рублей) фирма готова растянуть машину на метр и усилить ее броней, выдерживающей обстрел из автомата Калашникова и снайперских винтовок пулями со стальными термоупрочненными сердечниками.

Длина обычного Rolls-Royce Cullinan составляет 5341 миллиметр. После вмешательства специалистов Klassen внедорожник будет насчитывать в длину 6357 миллиметров. Колесная база также вырастет на 1016 миллиметров. Машину предложено оснащать дополнительной перегородкой заднего пассажирского отсека, мультимедийным комплексом на базе моноблока Apple iMac, аудиосистемой Bang & Olufsen, фоновой подсветкой и бронированной панорамной крышей.

Техническая начинка, вероятно, остается без изменений. В движение растянутый Rolls-Royce будет приводить твин-турбо двигатель V12 объемом 6,75 литра, выдающий 571 лошадиную силу и 850 Нм крутящего момента. Коробка — восьмидиапазонный «автомат».

Помимо Cullinan, Klassen может усилить броней и растянуть Bentley Bentayga (+580 миллиметров), Range Rover Autobiography (+580 или 1016 миллиметров), Cadillac Escalade или Mercedes-Benz G-Class.

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