Rolls-Royce Cullinan превратили в 6,4-метровый бронированный лимузин

Немецкая компания Klassen, специализирующаяся на доработке машин премиум-класса, представила новый проект — бронированный лимузин на базе внедорожника Rolls-Royce Cullinan. За 1,8 миллиона евро (136,9 миллиона рублей) фирма готова растянуть машину на метр и усилить ее броней, выдерживающей обстрел из автомата Калашникова и снайперских винтовок пулями со стальными термоупрочненными сердечниками.