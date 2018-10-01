Rolls-Royce Cullinan превратили в 6,4-метровый бронированный лимузин

Длина обычного Rolls-Royce Cullinan составляет 5341 миллиметр. После вмешательства специалистов Klassen внедорожник будет насчитывать в длину 6357 миллиметров. Колесная база также вырастет на 1016 миллиметров. Машину предложено оснащать дополнительной перегородкой заднего пассажирского отсека, мультимедийным комплексом на базе моноблока Apple iMac, аудиосистемой Bang & Olufsen, фоновой подсветкой и бронированной панорамной крышей.
Техническая начинка, вероятно, остается без изменений. В движение растянутый Rolls-Royce будет приводить твин-турбо двигатель V12 объемом 6,75 литра, выдающий 571 лошадиную силу и 850 Нм крутящего момента. Коробка — восьмидиапазонный «автомат».
Помимо Cullinan, Klassen может усилить броней и растянуть Bentley Bentayga (+580 миллиметров), Range Rover Autobiography (+580 или 1016 миллиметров), Cadillac Escalade или Mercedes-Benz G-Class.