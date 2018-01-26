Пульс
Видео: хот-хэтч Seat против олимпийского копья
26 января 2018
Компания Seat устроила гонку между «заряженным» хэтчбеком Leon Cupra и олимпийским копьем. Ролик размещен на официальном канале испанского автопроизводителя на YouTube.
Заезд проходил на стадионе. Спортивный снаряд в гонку отправила чешская метательница копья, двукратная олимпийская чемпионка Барбора Шпотакова.
«Заряженный» хэтчбек Seat Leon Cupra комплектуется двухлитровым турбированным двигателем. Его отдача составляет 300 лошадиных сил и 380 Нм крутящего момента. У модели также есть R-версия, мотор которой выдает на 10 лошадиных сил больше. Всего будет сделано 799 таких автомобилей.