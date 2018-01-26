Видео: хот-хэтч Seat против олимпийского копья

Компания Seat устроила гонку между «заряженным» хэтчбеком Leon Cupra и олимпийским копьем. Ролик размещен на официальном канале испанского автопроизводителя на YouTube.

Заезд проходил на стадионе. Спортивный снаряд в гонку отправила чешская метательница копья, двукратная олимпийская чемпионка Барбора Шпотакова.

«Заряженный» хэтчбек Seat Leon Cupra комплектуется двухлитровым турбированным двигателем. Его отдача составляет 300 лошадиных сил и 380 Нм крутящего момента. У модели также есть R-версия, мотор которой выдает на 10 лошадиных сил больше. Всего будет сделано 799 таких автомобилей.

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