Бренд Cupra показал тизер нового концепта

Если убрать из списка кроссовер Cupra Formentor, который выйдет на рынок в 2020 году, то в плане останутся лишь новый Cupra Leon и его «подогретая» версия ST, а также загадочный автомобиль Special Model. Вероятно, это тот самый шоу-кар. В любом случае новый концепт — это машина, изначально разработанной как Cupra — c характерными для марки дизайном и настройками шасси.