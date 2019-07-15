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14:47

Бренд Cupra показал тизер нового концепта

Вероятно, речь идет о предвестнике Cupra Leon следующего поколения

Ответственный за автоспортивное направление Seat бренд Cupra опубликовал видеотизер нового концепта. Пока неясно, как классифицировать автомобиль, так как у марки на этот и будущий год запланированы четыре новинки, одну из которых уже представили официально.
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Если убрать из списка кроссовер Cupra Formentor, который выйдет на рынок в 2020 году, то в плане останутся лишь новый Cupra Leon и его «подогретая» версия ST, а также загадочный автомобиль Special Model. Вероятно, это тот самый шоу-кар. В любом случае новый концепт — это машина, изначально разработанной как Cupra — c характерными для марки дизайном и настройками шасси.

Видео: Seat

Первой «истинной» Cupra стал гибридный кроссовер Formentor, названный в честь одноименного полуострова на Майорке. Под капотом концепта разместилась бензоэлектрическая силовая установка мощностью 245 лошадиных сил, совмещенная с «роботом» DSG и полным приводом. На одной электротяге Formentor может проезжать до 50 километров в цикле WLTP.

Серийная линейка «Купры» в марте этого года пополнилась полноприводным универсалом Leon Cupra R ST. Он оснащен турбодвигателем 2.0 TSI, выдающим 300 лошадиных сил и 400 Нм момента, семиступенчатым «роботом» DSG и полным приводом 4Drive. С места до «сотни» Cupra R ST разгоняется за 4,9 секунды и достигает максимальной скорости в 250 километров в час.

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