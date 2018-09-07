Кросс-купе Cupra: первое изображение

На фотографии, опубликованной изданием Autofacil, видно, что дизайн нового кроссовера Cupra будет отличаться от стилистики «Атеки»: на кузове появится больше резких граней, изменится форма головной оптики, решетки радиатора, появятся вертикальные прорези в переднем бампере. В целом кросс-купе будет выглядеть агрессивнее и стремительнее Cupra Ateca.

О появление такой машины ранее сообщил шеф-дизайнер испанской марки Алехандро Месонеро- Романос. По его словам, это будет настоящая Cupra с точки зрения дизайна и инжиниринга, ее публичный дебют состоится в следующем году.