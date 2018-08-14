Первой «истинной» Cupra станет купеобразный кроссовер

Первой моделью, спроектированной и построенной специально для марки Cupra, вероятно, станет купеобразный кроссовер. По словам шеф-дизайнера испанского бренда Алехандро Месонеро- Романоса, машина дебютирует в следующем году. Об этом сообщает издание Autocar.

«Развивать новый бренд нужно постепенно, — говорит Месонеро- Романос — Когда мы решили запустить «Купру» как отдельную марку, то было два пути: подождать когда появится 100-процентная модель, рожденная под новым брендом, или сразу начать делать небольшие шаги. Так появилась Cupra Ateca». Настоящую Cupra, с точки зрения дизайна и инжиниринга, Месонеро- Романос пообещал анонсировать уже в следующем году.

Кроссовер Ateca, первым получивший логотип Cupra, оснащается двухлитровым турбомотором, отдача которого составляет 300 лошадиных сил. Агрегат сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой передач DSG с двумя сцеплениями. Вседорожник также укомплектован полным приводом 4Drive с системой контроля вектора тяги, адаптивными амортизаторами DCC и системой изменения режимов работы управляющей электроники с пятью предустановленными вариантами, включая особый «гоночный» режим Cupra.

Cupra Ateca

Также инженеры Cupra построили электрический гоночный хэтчбек e-Racer, силовая установка которого может выдавать до 680 лошадиных сил. С нуля до «сотни» гоночный Cupra e-Racer разгоняется за 3,2 секунды. Максимальная скорость – 270 километров в час. Спецификация хэтчбека позволяет ему принимать участие в гоночной серии E-TCR — туринговом чемпионате среди электромобилей.