Cupra представила свой первый электрокар

Для окраски кузова Cupra Tavascan используется оттенок серого под названием «жидкий металл». Акценты — углеволокно и медь. Интерьер кроссовера отличается контрастной цветовой схемой и декором из конструкционного углеродного композита, алькантары и кожи. В салоне установлены ковшеобразные кресла с обивкой из 3D-кожи, 12,3-дюймовая цифровая приборная панель и 13-дюймовый дисплей медиасистемы, который адаптируется к потребностям, переключая фокус на пассажира в случае необходимости.