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12:32

Cupra представила свой первый электрокар

Марка рассекретила кросс-купе Tavascan

Марка Cupra, принадлежащая Seat, показала свой первый электрокар. Концепт купеобразного кроссовера Tavascan дебютирует на автосалоне во Франкфурте — он покажет в каком направлении будет развиваться фирменный язык дизайна производителя.

Шоу-кар Cupra Tavascan построен на платформе MEB концепта Volkswagen. Это кроссовер с силуэтом спорткупе и эмоциональным дизайном, сочетающим «мускулистость, динамизм и эффективность». Спортивный характер «Купры» призваны продемонстрировать функциональные воздуховоды, прорези и задний диффузор, а также 22-дюймовые колеса-турбины с оптимизированным с точки зрения аэродинамики дизайном

Таваскан — небольшая деревушка в провинции Лерида в Каталонии, Испания. Она расположена недалеко от границы с Францией и известна своей природой и восхитительными видами.

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Для окраски кузова Cupra Tavascan используется оттенок серого под названием «жидкий металл». Акценты — углеволокно и медь. Интерьер кроссовера отличается контрастной цветовой схемой и декором из конструкционного углеродного композита, алькантары и кожи. В салоне установлены ковшеобразные кресла с обивкой из 3D-кожи, 12,3-дюймовая цифровая приборная панель и 13-дюймовый дисплей медиасистемы, который адаптируется к потребностям, переключая фокус на пассажира в случае необходимости.

Силовая установка Cupra Tavascan состоит из двух электромоторов — по одному на каждой оси. Суммарная отдача — 306 лошадиных сил. Время разгона до 100 километров в час — менее 6,5 секунды. Тяговая батарея ёмкостью 77 киловатт-часов позволяет концепту проезжать без подзарядки до 450 километров по циклу WLTP. Расположение аккумулятора в полу гарантирует низкий центр тяжести и положительно сказываете на управляемости.