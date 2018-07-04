Заезды состоялись на автодроме в Загребе, Хорватия

Пульс

680-сильную электрическую «Купру» впервые вывели на трек

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4 июля 2018

Марка Cupra, принадлежащая испанскому Seat и занимающая заряженными «автомобилями», впервые вывела на гоночный трек 680-сильный электрокар e-Racer. Гоночный заднеприводный хэтчбек протестировали на автодроме в Загребе, Хорватия.

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Cupra e-Racer оснащен четырьмя электромоторами суммарной мощностью 408 лошадиных сил. Кратковременно отдача силовой установки для более интенсивного ускорения может увеличиваться до 680 сил. Моторы питаются от комплекта батарей, который состоит из 6077 ячеек — эквивалент 9000 аккумуляторов для смартфонов.

Видео: Seat

С нуля до «сотни» гоночный Cupra e-Racer разгоняется за 3,2 секунды. Максимальная скорость – 270 километров в час. Спецификация хэтчбека позволяет ему принимать участие в гоночной серии E-TCR — туринговом чемпионате среди электромобилей.

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