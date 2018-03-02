Силовая установка машины сможет выдавать до 680 сил

Пульс

Марка Cupra построила электрический гоночный хэтчбек

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2 марта 2018

Марка Cupra, ставшая отдельным от «Сеата» брендом по выпуску «заряженных» автомобилей, представила электрический гоночный хэтчбек под названием e-Racer. Премьера машины состоится на следующей неделе в рамках Женевского моторшоу.

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Детальной информации о силовой установке туринговой «Купры» пока нет. Известно лишь, что она будет выдавать 408 лошадиных сил, а на непродолжительное время для резкого ускорения – 680 сил.

Также пока непонятно, является ли автомобиль концептом или же будет выступать в гонках.

Сейчас марка Seat представлена в туринговом чемпионате WTCR, который образовался после слияния серий WTCC и TCR. На старт первого этапа вместе с бензиновыми Leon в апреле выйдут VW Golf GTI, Hyundai i30 N, Honda Civic Type R, Audi RS3 LMS, Peugeot 308 и Renault Megane RS. Однако согласно регламенту, мощность таких машин не может превышать 350 сил.

Первой серийной моделью марки Cupra стал кроссовер Ateca. Он получил 300-сильный туромотор, «робот» с двумя сцеплениями, полный привод и адаптивную подвеску. «Сотню» такая машина набирает за 5,4 секунды. Максимальная скорость – 245 километров в час.

Следующей новинкой бренда, как ожидается, станет Ibiza. Ее фотографии попали в Сети в конце февраля.

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Теги:
Женева-2018SeatIbizaCupraLeon
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