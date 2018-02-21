Первой моделью самостоятельной марки Cupra станет Ibiza

Марка Cupra, ставшая отдельным от «Сеата» брендом, подготовила к Женевскому автосалону хот-хэтч Ibiza. Фотографии 200-сильной модели оказались в распоряжении испанского издания Autopista.

Под капотом Cupra Ibiza установлен двухлитровый турбомотор от Volkswagen Polo GTI, работающий в паре с шестиступенчатым «роботом» DSG. С нуля до «сотни» заряженный хэтчбек разгоняется за 6,7 секунды. Максимальная скорость — 233 километра в час.

В оснащение Ibiza входят 18-дюймовые колесные диски, задний спойлер из углепластика, отделка салона алькантарой, декоративные панели «под карбон» и цифровая приборная панель.

Информация о том, что Seat создал отдельную марку для «заряженных» моделей появилась в январе текущего года. Новый логотип представили в августе 2017-го.

До создания отдельной марки модификация Cupra была у хэтчбека и универсала Leon. Автомобили оснащаются 300-сильным турбированным двигателем объемом два литра. Также доступна лимитированная 310-сильная версия R.

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