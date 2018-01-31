Первую модель бренда представят на моторшоу в Женеве

Пульс

Seat создал отдельную марку для «заряженных» автомобилей

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31 января 2018

Компания Seat объявила о создании отдельного бренда Cupra. Таким образом, теперь «заряженные» модели производителя будут выпускаться под собственной маркой и с собственным логотипом.

[«Горячие» автомобили концерна VW](https://motor.ru/articles/hotvws.htm)

«Горячие» автомобили концерна VW

Премьеру новой марки для прессы испанский производитель проведет 22 февраля, а в марте на автосалоне в Женеве дебютирует первая самостоятельная модель бренда. Ожидается, что этой новинкой станет компактный кроссовер Ateca, однако детальной информации о технической начинке машины пока нет.

Сейчас модификация Cupra есть только у хэтчбека и универсала Leon. Автомобили оснащаются 300-сильным турбированным двигателем объемом два литра. С ним машины набирают первую «сотню» за 5,7 секунды.

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Также осенью прошлого года дебютировал вариант R с 310-сильным мотором. Всего будет сделано 799 таких машин.

Все «Купры» оснащаются адаптивной подвеской, дифференциалом с электронным управлением и системой изменения режимов работы управляющей электроники. Универсал, в отличие от хэтчбека, можно заказать с системой полного привода на базе муфты Haldex пятого поколения.

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Фото Seat
Теги:
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