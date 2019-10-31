Один из четырех суперкаров Jaguar из фильма о Бонде пустят с молотка

Выставленный на продажу экземпляр — первый из четырех трюковых суперкаров. Его использовали для съемок крупных планов с актерами, в то время как водитель сидел в специальном «коконе» на крыше. После окончания работы над фильмом C-X75 вернули Williams, где ему полностью перебрали двигатель. В 2015 году этот же суперкар вместе с гонщиком Фелипе Масса появился на Гран-при Мексики. В мае 2016-го Jaguar продал автомобиль нынешнему владельцу.