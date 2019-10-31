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17:03

Один из четырех суперкаров Jaguar из фильма о Бонде пустят с молотка

На продажу выставили стант-кар C-X75

© RM Sotheby's
На аукционе Sotheby’s в Абу-Даби выставят суперкар Jaguar C-X75 из фильма о Джеймсе Бонде «Спектр». Это — один из четырёх экземпляров купе, построенных специально для съемок сцены погони фирмой Williams Advanced Engineering. Цена лота пока не сообщается.

Концепт Jaguar C-X75 дебютировал в 2010 году на Парижском автосалоне. Двухдверку оснастили четырьмя электромоторами и тяговой батареей, которую подпитывали две газовые микротурбины. Гибридная установка в сумме выдавала 779 лошадиных сил и могла бы разогнать суперкар до первой «сотни» за 3,4 секунды. Заявленная максимальная скорость — 330 километров в час.

RM Sotheby's

Получив положительный отклик от клиентов, Jaguar решил построить 250 экземпляров C-X75 ценой около 700 тысяч фунтов стерлингов (58 миллионов рублей по текущему курсу). Предполагалось, что машину помогут довести до серии отделение Jaguar SVO и Williams Advanced Engineering. Ходовые прототипы суперкара лишились микротурбин, место которых занял 500-сильный турбомотор объемом 1,6 литра — это двигатель должен был появиться на товарном купе, — но в 2012 году разработки прекратили, построив всего пять экземпляров.

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Фото: RM Sotheby's

В 2014 году продюсеры «Спектра» заказали у Williams Advanced Engineering постройку шести суперкаров: двух «стандартных» и четырех для сцен погони. В основу стант-каров легла пространственная рама из стальных труб с компонентами шасси от машин WRC. В качестве силовой установки выбрали V8 от F-Type совмещённый с шестиступенчатой коробкой Ricardo, установленной по схеме transaxle. Кроме того, джеймсбондовские C-X75 получили задний дифференциал повышенного трения, один подрулевой переключатель трансмиссии, гидравлический ручной тормоз для дрифта.

Выставленный на продажу экземпляр — первый из четырех трюковых суперкаров. Его использовали для съемок крупных планов с актерами, в то время как водитель сидел в специальном «коконе» на крыше. После окончания работы над фильмом C-X75 вернули Williams, где ему полностью перебрали двигатель. В 2015 году этот же суперкар вместе с гонщиком Фелипе Масса появился на Гран-при Мексики. В мае 2016-го Jaguar продал автомобиль нынешнему владельцу.

Источник: Sotheby’s