Американец проверил, действительно ли Tesla Cybertruck будет пуленепробиваем

В ходе презентации Tesla Cybertruck в прошлом году Илон Маск заявил, что кузов пикапа изготовлен из металла, который используют для изготовления ракет SpaceX, а именно, из закалённой стали серии 304 холодного проката. Так как автомобиля под рукой у Боба Эдвардса не было, для эксперимента он взял лист такой стали примерно 30 на 30 сантиметров.

Тест проходил в несколько этапов. Сначала блогер расстрелял металлическую пластину из девятимиллиметрового пистолета, затем из винтовки калибра 7,62, а после попытался поцарапать стальной лист ключами и ножом. Под занавес пластину проверили на прочность молотком.