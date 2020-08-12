Американец проверил, действительно ли Tesla Cybertruck будет пуленепробиваем

В ходе презентации Tesla Cybertruck в прошлом году Илон Маск заявил, что кузов пикапа изготовлен из металла, который используют для изготовления ракет SpaceX, а именно, из закалённой стали серии 304 холодного проката. Так как автомобиля под рукой у Боба Эдвардса не было, для эксперимента он взял лист такой стали примерно 30 на 30 сантиметров.
Тест проходил в несколько этапов. Сначала блогер расстрелял металлическую пластину из девятимиллиметрового пистолета, затем из винтовки калибра 7,62, а после попытался поцарапать стальной лист ключами и ножом. Под занавес пластину проверили на прочность молотком.
Видео: Bob Edwards
В ходе этих тестов было доказано, что металл чрезвычайно прочен и его очень трудно повредить, и особенно поцарапать.
Ранее Илон Маск объяснил странную форму пикапа именно применением сверхпрочного материала. По его словам, причина, по которой Cybertruck настолько прямоугольный, в том, что штамповать столь твёрдую сталь 30х просто невозможно — она ломает штамповочный пресс. «Даже ее сгибание требует глубокой проработки на внутренней стороне изгиба, именно так был изготовлен прототип», – написал он в Twitter.
Однако в ходе презентации не обошлось без конфузов. В ходе демонстрации прочности кузова по нему ударили кувалдой, этот удар повредил стекло, из-за чего оно впоследствии треснуло при последующем испытании металлическим шариком.