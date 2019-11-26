Не нравится электрический пикап от Tesla? Вот пять других!

Низкополигональный Кибертрак и другие грузовики на батарейках

Tesla Cybertruck. С внешностью броневика из фантастических фильмов 1980-х его легко представить на фоне марсианской пустыни, а вот с ранчо в Техасе уже будут проблемы. Хотя именно на американском Среднем Западе высока вероятность встретить самых успешных представителей сегмента — «святую троицу» из Ford F-150, RAM и Chevrolet Silverado. Впрочем, конкурировать Кибертраку придётся не только с мастодонтами автомобилестроения — крошечные, но амбициозные стартапы вроде Rivian уже готовы откусить часть рынка, сделав ставку на традиционный дизайн. Какая стратегия окажется успешной мы узнаем только в 2022 году, когда Кибертрак запустят в производство. А пока вспомним тех, кто уже сейчас может отбить желание смотреть на «Теслу».