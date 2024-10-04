У 30 тысяч Tesla Cybertruck обнаружили опасный сбой камеры заднего вида

Опубликовано 04 октября 2024, 14:081 мин.
У 30 тысяч Tesla Cybertruck обнаружили опасный сбой камеры заднего видаЭто уже пятый отзыв электропикапа с начала года
Tesla отзывает десятки тысяч Cybertruck из-за сбоя камеры заднего вида. Владельцам электропикапа придется внепланово посетить сервис из-за очередного дефекта: в некоторых случаях изображение с камеры заднего вида поступает на монитор с задержкой. Как сообщает Национальное управление по безопасности дорожного движения США (NHTSA), задержка существенная и может повысить риск столкновения. Впрочем, пока сообщений о связанных с глюком камеры авариях Tesla не получала.
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Картинка с камеры заднего вида может не появляться на экране в течение двух секунд после включения заднего хода, говорится в отчете Tesla. Более того, дисплей может оставаться пустым вплоть до восьми секунд.
Tesla уже получила 45 жалоб на тормозящую камеру заднего вида. Сообщений о столкновениях или травмах пока нет.
Уникальной системе кругового обзора Tesla нашли неожиданное применение полицейские. В США полиция стала произвольно эвакуировать электрокары, которые могли стать «свидетелями» преступления или ДТП. Собственников при этом могут уведомить уже постфактум.