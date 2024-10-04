У 30 тысяч Tesla Cybertruck обнаружили опасный сбой камеры заднего вида

Это уже пятый отзыв электропикапа с начала года

Tesla отзывает десятки тысяч Cybertruck из-за сбоя камеры заднего вида. Владельцам электропикапа придется внепланово посетить сервис из-за очередного дефекта: в некоторых случаях изображение с камеры заднего вида поступает на монитор с задержкой. Как сообщает Национальное управление по безопасности дорожного движения США (NHTSA), задержка существенная и может повысить риск столкновения. Впрочем, пока сообщений о связанных с глюком камеры авариях Tesla не получала.