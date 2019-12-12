Маск захотел отправить Tesla Cybertruck в космос на межпланетном корабле

Что же касается упомянутого Tesla Roadster, то его запустили в космос с помощью ракеты-носителя Falcon Heavy, и с тех пор прошло уже почти два года. За первый год автомобиль удалился от Земли на 364 миллиона километров. На портале WhereIsRoadster можно в режиме реального времени отслеживает местонахождение электрокара, а также узнать расстояние, на которое он удалился от Земли, Марса и Солнца.