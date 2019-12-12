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16:00

Маск захотел отправить Tesla Cybertruck в космос на межпланетном корабле

На главу Tesla обрушились предложения о запуске пикапа за пределы стратосферы

© Tesla
Лиза Будрина
Пользователи Twitter массово пишут Илону Маску с просьбой запустить новый пикап Cybertruck в космос по примеру Tesla Roadster, который отправили туда в феврале 2018 года. Один из подписчиков Маска даже создал короткое анимационное видео, в котором пикап стоит на вершине ракетоносителя Falcon Heavy.

Маск обратил внимание на просьбы своих фанатов и ответил, что пикап лучше погрузить на Starship – корабль для межпланетных путешествий, разработанный его компанией SpaceX. Первые прототипы межпланетного лайнера уже почти готовы, а первый полноценный орбитальный полет запланирован на 2020 год.

Ранее стало известно, что кузов пикапа Cybertruck изготовлен из той же сверхпрочной стали, которая используется и при создании ракет SpaceX. Во многом поэтому электромобиль получил столь необычную клиновидную форму с острыми гранями. По словам Маска, с этим материалом крайне сложно работать, так как он не поддается штамповке.

Запуск Tesla Roadster в космос

Что же касается упомянутого Tesla Roadster, то его запустили в космос с помощью ракеты-носителя Falcon Heavy, и с тех пор прошло уже почти два года. За первый год автомобиль удалился от Земли на 364 миллиона километров. На портале WhereIsRoadster можно в режиме реального времени отслеживает местонахождение электрокара, а также узнать расстояние, на которое он удалился от Земли, Марса и Солнца.

Источник: Twitter.com/elonmusk