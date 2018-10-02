«Дастеру» добавили турбомотор

Внедорожник Dacia Duster (в России продается под маркой Renault) начнут оснащать 1,3-литровым турбомотором, разработанным альянсом Renault-Nissan совместно с Daimler. В Европе переднеприводные версии модели с новым двигателем будут доступны для заказа в течение ближайших недель, а полноприводные появятся в середине следующего года.