«Дастеру» добавили турбомотор

Новый турбомотор уже ставят на микровэны Renault Scenic, кроссоверы Renault Kadjar, а также Mercedes-Benz А-класса. Недавно двигатель этого семейства получил Nissan Qashqai. На «Дастере» агрегат предложат в двух степенях форсировки: 130 и 150 лошадиных сил (240 и 250 Нм крутящего момента соответственно).
Помимо нового мотора, Dacia Duster будут комплектовать обновленной информационно-развлекательной системой MediaNav Evolution. Она получит поддержку Apple CarPlay и Android Auto, а также возможность установки сторонних приложений.
В России Renault Duster предыдущего поколения доступен с двигателями 1.6 и 2.0 мощностью 109, 114 и 143 силы соответственно. Цены на внедорожник начинается от 699 тысяч рублей.