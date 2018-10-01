Nissan Qashqai получил новый турбомотор

Кроссовер Qashqai с турбомотором 1.3 станет первым «Ниссаном», который будет оснащаться семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. До сих пор все двухпедальные «Ниссаны» с поперечным расположением мотора комплектовались вариатором.

Новый мотор полностью вытеснит из модельной линейки нынешние двигатели 1.2 мощностью 115 сил и 1.6 мощностью 163 сил. А вот 130-сильный дизель 1.6 останется.

Продажи новых машин с ручной коробкой передач уже начались, а версию с «роботом» европейцы смогут заказать лишь с ноября.

Новый турбомотор 1.3 разработан альянсом Renault-Nissan совместно с концерном Daimler. Эти двигатели ставятся на микровэны Renault Scenic, кроссоверы Renault Kadjar и Qashqai, а также компактный модели Mercedes А-класса. Renault-Nissan выпускает свою версию мотора на заводе в испанском Вальядолиде, Mercedes — в немецком городе Кёлледа.

В России Qashqai сейчас предлагается с моторами объемом от 1,2 до 2,0 литра и мощностью 115, 130 и 144 лошадиные силы. Цены на модель начинаются от 1,25 миллиона рублей.