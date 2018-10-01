Group 25
Acura
Acura
Alfa Romeo
Alfa Romeo
Aston Martin
Aston Martin
Audi
Audi
BMW
BMW
Bentley
Bentley
Bugatti
Bugatti
Cadillac
Cadillac
Chery
Chery
Chevrolet
Chevrolet
Untitled 2
Chrysler
Citroen
Citroen
Dodge
Dodge
Ferrari
Ferrari
Fiat
Fiat
Ford
Ford
GAZ
GAZ
Great Wall Motors
Great Wall
Honda
Honda
Hummer
Hummer
Hyundai
Hyundai
Infiniti
Infiniti
Jaguar
Jaguar
Jeep
Jeep
Kia
KIA
Lada
Lada
Lamborghini
Lamborghini
Land Rover
Land Rover
Lexus
Lexus
Lifan
Lifan
Maserati
Maserati
Mazda
Mazda
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Mini
Mini
Mitsubishi
Mitsubishi
Nissan
Nissan
Opel
Opel
Peugeot
Peugeot
Porsche
Porsche
Renault
Renault
Rolls-Royce
Rolls Royce
Saab
Saab
Seat
Seat
Shuanghuan
Shuanghuan
Skoda
Skoda
Smart
Smart
SsangYoung
SsangYong
Subaru
Subaru
Suzuki
Suzuki
Tesla
Tesla
Toyota
Toyota
UAZ
UAZ
Volkswagen
Volkswagen
Volvo
Volvo
Загрузка...
12:07

Nissan Qashqai получил новый турбомотор

Кроссовер оснастили двигателем, разработанным вместе с «Мерседесом»

Поделиться

В Европе начались продажи кроссовера Nissan Qashqai с новым турбомотором 1.3 DIG-T. Агрегат разработан совместно с компанией Mercedes-Benz.

На выбор покупателям «Кашкая» предложено два варианта с разным уровнем форсировки: мощностью 140 или 160 лошадиных сил. Первый будет оснащаться только шестиступенчатой механической коробкой передач, а второй – также и семиступенчатым «роботом». У младшей версии пиковый крутящий момент составит 240 Нм, у старшей — 260 Нм в варианте с ручной коробкой и 270 Нм с роботизированной трансмиссией.

Кроссовер Qashqai с турбомотором 1.3 станет первым «Ниссаном», который будет оснащаться семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. До сих пор все двухпедальные «Ниссаны» с поперечным расположением мотора комплектовались вариатором.

Новый мотор полностью вытеснит из модельной линейки нынешние двигатели 1.2 мощностью 115 сил и 1.6 мощностью 163 сил. А вот 130-сильный дизель 1.6 останется.

Продажи новых машин с ручной коробкой передач уже начались, а версию с «роботом» европейцы смогут заказать лишь с ноября.

Новый турбомотор 1.3 разработан альянсом Renault-Nissan совместно с концерном Daimler. Эти двигатели ставятся на микровэны Renault Scenic, кроссоверы Renault Kadjar и Qashqai, а также компактный модели Mercedes А-класса. Renault-Nissan выпускает свою версию мотора на заводе в испанском Вальядолиде, Mercedes — в немецком городе Кёлледа.

В России Qashqai сейчас предлагается с моторами объемом от 1,2 до 2,0 литра и мощностью 115, 130 и 144 лошадиные силы. Цены на модель начинаются от 1,25 миллиона рублей.

Загрузка...
Теги:

Поделиться

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...