Renault электрифицирует бюджетные модели в течение трёх лет

Топ-менеджер Dacia считает, что электрификация бюджетных моделей неминуема, однако сегодня гибридный «довесок» обходится потребителю в 1000-1500 евро, и для клиентов фирмы это удорожание может стать критичным. Поэтому румынская компания перейдёт на электрифицированные двигатели как можно позже.

Вероятно, первым «чистым» электрокаром Dacia будет европейский аналог Renault K-ZE для китайского рынка. В Поднебесной экологически дружественный субкомпактный кроссовер оценён в 61 800 юаней (около 550 тысяч рублей), а в пересчёте на единую европейскую валюту цена начинается с отметки 8000 евро.