Renault электрифицирует бюджетные модели в течение трёх лет

Умеренные и подзаряжаемые гибриды Dacia «унаследуют» технологии электрифицированных моделей Renault. Филипп Бюро подчеркнул, что переход на бензо-электрические силовые установки не должен отпугнуть целевую аудиторию бренда, поэтому между моделями Dacia и Renault сохранится как минимум двадцатипроцентная разница в цене.
Под брендом Dacia на европейском рынке продают седан Logan, хэтчбек Sandero, кроссовер Duster, микровэн Lodgy и фургон Dokker. Продажи марки на падающем рынке растут: в 2019 году спрос на модели румынской фирмы вырос почти на десять процентов.
Топ-менеджер Dacia считает, что электрификация бюджетных моделей неминуема, однако сегодня гибридный «довесок» обходится потребителю в 1000-1500 евро, и для клиентов фирмы это удорожание может стать критичным. Поэтому румынская компания перейдёт на электрифицированные двигатели как можно позже.
Вероятно, первым «чистым» электрокаром Dacia будет европейский аналог Renault K-ZE для китайского рынка. В Поднебесной экологически дружественный субкомпактный кроссовер оценён в 61 800 юаней (около 550 тысяч рублей), а в пересчёте на единую европейскую валюту цена начинается с отметки 8000 евро.
В беседе с Automotive News Europe Филипп Бюро отметил, что в ближайшее время на моделях Dacia не стоит ждать технологии автономного вождения, системы контроля полосы или адаптивный круиз-контроль. Специалист рассказал, что эти опции будут включены в перечень оснащения, как только станут обязательными по европейским нормам безопасности.