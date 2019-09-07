Renault начала продажи электрического кроссовера, который дешевле «Соляриса»

Renault City K-ZE представляет собой электрическую версию бюджетного субкомпактного кроссовера Kwid, первоначально разработанного для индийского рынка. С переходом на электротягу Kwid изменился внешне, но сохранил габариты: экологически чистый «аналог» достигает 3735 миллиметров в длину и 1579 миллиметров — в ширину. Дорожный просвет электромобиля снизился до 150 миллиметров.
Отличия от Renault Kwid в салоне сводятся к электронной панели приборов, новой мультимедиасистеме с 8-дюймовым сенсорным экраном, наличию 4G W-Fi-точек и телематической системы, контролирующей работу электроники.
Экстерьер и интерьер серийного автомобиля в точности повторяют прототип, показанный на Шанхайском автосалоне в апреле. Перед стартом продаж китайский филиал Renault поделился некоторыми техническими подробностями: электрокар приводит в движение мотор мощностью 44 лошадиные силы, аккумуляторная батарея, расположенная под полом, обеспечивает кроссоверу запас хода в 271 километр по циклу NEDC. От производительной зарядной станции батарею можно пополнить с 30 процентов до 80 процентов за полчаса, а аналогичная зарядка от обычной розетки займёт 4 часа.
Renault удалось предложить рекордно низкую цену на электромобиль. Топ-версия Renault Сity K-ZE стоит 71 800 юаней (около 664 тысяч рублей по текущему курсу) — дешевле, чем в Поднебесной оценивается базовый Hyundai Verna (Solaris) после обновления. Начальная комплектация электрокара Сity K-ZE дешевле ещё на 10 000 юаней (92 тысячи рублей по текущему курсу).
Выпускать Renault City K-ZE будут на совместном предприятии Dongfeng и альянса Renault-Nissan в Китае. Мощности завода позволят производить до 120 тысяч электромобилей ежегодно.