Renault начала продажи электрического кроссовера, который дешевле «Соляриса»

Renault City K-ZE представляет собой электрическую версию бюджетного субкомпактного кроссовера Kwid, первоначально разработанного для индийского рынка. С переходом на электротягу Kwid изменился внешне, но сохранил габариты: экологически чистый «аналог» достигает 3735 миллиметров в длину и 1579 миллиметров — в ширину. Дорожный просвет электромобиля снизился до 150 миллиметров.

Отличия от Renault Kwid в салоне сводятся к электронной панели приборов, новой мультимедиасистеме с 8-дюймовым сенсорным экраном, наличию 4G W-Fi-точек и телематической системы, контролирующей работу электроники.