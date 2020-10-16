Dacia представила электрокар Spring. Он может стать самым дешёвым в Европе

Dacia Spring представляет собой слегка изменённую версию доступного в Китае электрического Renault City K-ZE, который является копией хэтчбека Renault Kwid. Серийная версия Spring почти аналогична одноимённому концепту, представленному в марте нынешнего года. От него «товарный» электрокар отличает упрощённая оптика и разъём для зарядки, расположенный спереди под фальшрешёткой.

По габаритам новинка заметно компактнее популярного в Европе Renault Zoe: в длину она достигает 3734 миллиметров, в ширину – 1622 миллиметра без учёта зеркал заднего вида, а в высоту – 1516 миллиметров. Колёсная база равна 2423 миллиметрам, а клиренс – 150 миллиметрам. По сравнению с бензиновым Kwid дорожный просвет уменьшен на 30 миллиметров за счёт установленного под полом аккумулятора. В багажник умещается до 300 литров груза.