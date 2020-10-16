Dacia представила электрокар Spring. Он может стать самым дешёвым в Европе

Dacia Spring представляет собой слегка изменённую версию доступного в Китае электрического Renault City K-ZE, который является копией хэтчбека Renault Kwid. Серийная версия Spring почти аналогична одноимённому концепту, представленному в марте нынешнего года. От него «товарный» электрокар отличает упрощённая оптика и разъём для зарядки, расположенный спереди под фальшрешёткой.
По габаритам новинка заметно компактнее популярного в Европе Renault Zoe: в длину она достигает 3734 миллиметров, в ширину – 1622 миллиметра без учёта зеркал заднего вида, а в высоту – 1516 миллиметров. Колёсная база равна 2423 миллиметрам, а клиренс – 150 миллиметрам. По сравнению с бензиновым Kwid дорожный просвет уменьшен на 30 миллиметров за счёт установленного под полом аккумулятора. В багажник умещается до 300 литров груза.
Фото: Publicis Conseil, ARISTEI, Alex / Groupe Renault
Spring оснащается небольшим электромотором, развивающим 45 лошадиных сил и 125 Нм крутящего момента. Двигатель питается от литий-ионной батареи емкостью 26,8 киловатт-часа. При использовании экспресс-терминала её заряд можно пополнить до 80 процентов менее чем за час, а на полную зарядку от 220-вольтовой сети уйдёт около 14 часов. Запас хода компакт-кросса составляет 225 километров по циклу WLTP.
Предусмотрен режим экономии энергии «Eco», снижающий мощность мотора на 14 сил и увеличивающий дальность до 295 километров. В таком режиме сокращается и максимальная скорость – со 125 до 100 километров в час.
Фото: Publicis Conseil, ARISTEI, Alex / Groupe Renault
В «базе» Spring предложат с электроусилителем руля, центральным замком, электрическими стеклоподъёмниками, шестью подушками безопасности, а также небольшим дисплеем на передней панели. За доплату можно доукомплектовать автомобиль мультимедийной системой с семидюймовым тачскрином и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, кондиционером и камерой заднего вида.
Dacia Spring появится на дорогах Европы весной 2021 года. Ожидается, что начальная стоимость автомобиля составит 10 000 евро (915 000 рублей по текущему курсу). Для сравнения, цена Renault Zoe в Германии стартует с 21 348 евро (1,9 миллиона рублей), а Nissan Leaf – с 29 234 евро (2,7 миллиона рублей).
На Renault eWays также представили новый концепт-кар Megane eVision, который уже в 2021 году перевоплотиться в серийный электромобиль. Он оснащается электромотором, выдающим 217 лошадиных сил и 300 Нм крутящего момента и обеспечивающим разгон с места до «сотни» менее чем за восемь секунд.