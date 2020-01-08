Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
10:10

У Duster и Sandero Stepway появилась юбилейная спецверсия

Фирма Dacia отметила двадцать лет под крылом Renault выпуском особой серии

© Dacia
Сергей Ильин
Румынская «дочка» Renault — фирма Dacia — объявила о выпуске спецсерии SE Twenty Special Edition для кроссовера Duster, хэтчбека Sandero Stepway и универсала Logan MCV Stepway. Юбилейные машины отличаются декором на кузове, особым оформлением интерьера и расширенным списком опций.

Узнать линейку Dacia SE Twenty Special Edition можно по чёрным наклейкам на дверях, контрастным зеркалам, затемнённым фонарям, логотипу на задней стойке кузова и выкрашенной в синий цвет сердцевине на колёсных дисках. В салоне «особые» Dacia украсят сиденьями со специальным рисунком на боковинах, иными ковриками и синими декоративными вставками на передней панели.

>
Reload
1 / 7

В списке оснащения Dacia в исполнении SE Twenty кондиционер, круиз-контроль, мультимедиасистема с 7-дюймовым дисплеем и поддержкой Apple CarPlay, Android Auto и Bluetooth. Юбилейные Sandero Stepway и Logan MCV Stepway доступны в Великобритании с бензиновой 90-сильной «турботройкой» объёмом 0,9 литра или 1,5-литровым турбодизелем мощностью 94 лошадиные силы. Оба агрегата сочетаются с 5-ступенчатой «механикой».

По сравнению с обычными Dacia в близкой по оснащению комплектации Comfort, спецверсии дороже в среднем на 400 фунтов стерлингов (32,5 тысячи рублей по текущему курсу). За эти деньги владелец дополнительно получит камеру заднего вида и парктроники. Sandero Stepway SE Twenty в Великобритании оценён в 11 295 фунтов стерлингов (918 тысяч рублей), а Logan MCV Stepway SE Twenty обойдётся в 12 795 фунтов стерлингов (1 миллион 40 тысяч рублей).

>
Reload
1 / 3

Duster SE Twenty на 650 фунтов стерлингов (53 тысячи рублей) дороже обычных кроссоверов. По сравнению с хэтчбеком и универсалом у вседорожника есть система контроля слепых зон, электрорегулировка и подогрев зеркал, а также 17-дюймовые легкосплавные диски. Duster предлагается со 130-сильным бензиновым двигателем 1.3 или 1,5-литровым турбодизелем мощностью 113 лошадиных сил с передним или полным приводом. Стартовая цена спецверсии — 15 645 фунтов стерлингов (1,27 миллиона рублей).

Приём заказов на Dacia SE Twenty Special Edition в Соединённом Королевстве уже начался, а первые машины прибудут к дилерам в марте.

На российском рынке Renault тоже подогревает спрос выпуском особых версий: например, год назад у отечественного «Дастера» появилось исполнение Adventure.