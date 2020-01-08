У Duster и Sandero Stepway появилась юбилейная спецверсия

В списке оснащения Dacia в исполнении SE Twenty кондиционер, круиз-контроль, мультимедиасистема с 7-дюймовым дисплеем и поддержкой Apple CarPlay, Android Auto и Bluetooth. Юбилейные Sandero Stepway и Logan MCV Stepway доступны в Великобритании с бензиновой 90-сильной «турботройкой» объёмом 0,9 литра или 1,5-литровым турбодизелем мощностью 94 лошадиные силы. Оба агрегата сочетаются с 5-ступенчатой «механикой».

По сравнению с обычными Dacia в близкой по оснащению комплектации Comfort, спецверсии дороже в среднем на 400 фунтов стерлингов (32,5 тысячи рублей по текущему курсу). За эти деньги владелец дополнительно получит камеру заднего вида и парктроники. Sandero Stepway SE Twenty в Великобритании оценён в 11 295 фунтов стерлингов (918 тысяч рублей), а Logan MCV Stepway SE Twenty обойдётся в 12 795 фунтов стерлингов (1 миллион 40 тысяч рублей).