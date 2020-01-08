У Duster и Sandero Stepway появилась юбилейная спецверсия

Узнать линейку Dacia SE Twenty Special Edition можно по чёрным наклейкам на дверях, контрастным зеркалам, затемнённым фонарям, логотипу на задней стойке кузова и выкрашенной в синий цвет сердцевине на колёсных дисках. В салоне «особые» Dacia украсят сиденьями со специальным рисунком на боковинах, иными ковриками и синими декоративными вставками на передней панели.
В списке оснащения Dacia в исполнении SE Twenty кондиционер, круиз-контроль, мультимедиасистема с 7-дюймовым дисплеем и поддержкой Apple CarPlay, Android Auto и Bluetooth. Юбилейные Sandero Stepway и Logan MCV Stepway доступны в Великобритании с бензиновой 90-сильной «турботройкой» объёмом 0,9 литра или 1,5-литровым турбодизелем мощностью 94 лошадиные силы. Оба агрегата сочетаются с 5-ступенчатой «механикой».
По сравнению с обычными Dacia в близкой по оснащению комплектации Comfort, спецверсии дороже в среднем на 400 фунтов стерлингов (32,5 тысячи рублей по текущему курсу). За эти деньги владелец дополнительно получит камеру заднего вида и парктроники. Sandero Stepway SE Twenty в Великобритании оценён в 11 295 фунтов стерлингов (918 тысяч рублей), а Logan MCV Stepway SE Twenty обойдётся в 12 795 фунтов стерлингов (1 миллион 40 тысяч рублей).
Duster SE Twenty на 650 фунтов стерлингов (53 тысячи рублей) дороже обычных кроссоверов. По сравнению с хэтчбеком и универсалом у вседорожника есть система контроля слепых зон, электрорегулировка и подогрев зеркал, а также 17-дюймовые легкосплавные диски. Duster предлагается со 130-сильным бензиновым двигателем 1.3 или 1,5-литровым турбодизелем мощностью 113 лошадиных сил с передним или полным приводом. Стартовая цена спецверсии — 15 645 фунтов стерлингов (1,27 миллиона рублей).
Приём заказов на Dacia SE Twenty Special Edition в Соединённом Королевстве уже начался, а первые машины прибудут к дилерам в марте.
На российском рынке Renault тоже подогревает спрос выпуском особых версий: например, год назад у отечественного «Дастера» появилось исполнение Adventure.