Родстеру Daihatsu добавили спортивности

Силовая установка такая же, как у базовой модели – это турбированная «тройка» объемом 600 кубических сантиметров мощностью 64 лошадиные силы. Мотор работает в паре с пятиступенчатой коробкой передач либо вариатором. Причем версии на «механике», которая на 480 долларов дороже модификации с бесступенчатой трансмиссией, положен самоблокирующийся дифференциал.