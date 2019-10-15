Родстеру Daihatsu добавили спортивности

В числе основных нововведений – по-новому оформленная передняя часть, 16-дюймовые диски BBS и спортивные кресла Recaro. Кроме того, Copen GR Sport получил более жесткие пружины в подвеске, новые амортизаторы и перенастроенный электроусилитель руля. Новшества направлены на улучшение управляемости родстера.
Силовая установка такая же, как у базовой модели – это турбированная «тройка» объемом 600 кубических сантиметров мощностью 64 лошадиные силы. Мотор работает в паре с пятиступенчатой коробкой передач либо вариатором. Причем версии на «механике», которая на 480 долларов дороже модификации с бесступенчатой трансмиссией, положен самоблокирующийся дифференциал.
Стоимость Copen GR Sport составляет 22 тысячи долларов, что на 4,6 тысячи дороже стандартного родстера. К слову, модель Daihatsu впервые будет продаваться не только у дилеров бренда, но и в шоурумах Gazoo Racing.