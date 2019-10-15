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12:38

Родстеру Daihatsu добавили спортивности

Компактную двухдверку доверили тюнерам из Gazoo Racing

Компания Daihatsu, которая принадлежит Toyota, представила «заряженный» Copen GR Sport – впервые за доводку автомобилей этого бренда взялись специалисты из Gazoo Racing. Новинка получила новый обвес в фирменном стиле Toyota GR Sport, улучшенную аэродинамику и модернизированную подвеску.

В числе основных нововведений – по-новому оформленная передняя часть, 16-дюймовые диски BBS и спортивные кресла Recaro. Кроме того, Copen GR Sport получил более жесткие пружины в подвеске, новые амортизаторы и перенастроенный электроусилитель руля. Новшества направлены на улучшение управляемости родстера.

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Силовая установка такая же, как у базовой модели – это турбированная «тройка» объемом 600 кубических сантиметров мощностью 64 лошадиные силы. Мотор работает в паре с пятиступенчатой коробкой передач либо вариатором. Причем версии на «механике», которая на 480 долларов дороже модификации с бесступенчатой трансмиссией, положен самоблокирующийся дифференциал.

Стоимость Copen GR Sport составляет 22 тысячи долларов, что на 4,6 тысячи дороже стандартного родстера. К слову, модель Daihatsu впервые будет продаваться не только у дилеров бренда, но и в шоурумах Gazoo Racing.