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15:08

Daimler откажется от сотрудничества с Renault-Nissan и сократит 10 тысяч человек

Концерн намерен до 2021 года снизить издержки на шесть миллиардов евро

Новый шеф концерна Daimler Ола Каллениус может отказаться от дальнейшего сотрудничества с альянсом Renautl-Nissan. Это решение станется одной из мер по сокращению издержек, что поможет компании сэкономить к 2021 году шесть миллиардов евро.
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Ола Каллениус сменит Дитера Цетше на посту председателя правления концерна в мае этого года. Одной из его задач после вступления в должность станет сокращение около 10 тысяч рабочих мест. Поиски мер по снижению издержек одобрены советом директоров после того, как Daimler показал 22-процентное сокращение операционной прибыли по итогам четвертого квартала 2018 года.

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Падение объявили увеличением расходов на разработку электромобилей, торговыми войнами, сокращением спроса на автомобили в Китае и общим ухудшением показателей экономического роста в мире.

Один из последних совместных проектов Daimler и Renault-Nissan — пикап X-Class, построенный на агрегатах Nissan Navara. Также много общего есть у Smart Fortwo и Renault Twingo. Кроме этого, компании совместно разрабатывают силовые установки и владеют заводом в Мексике.

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