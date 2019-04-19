Daimler откажется от сотрудничества с Renault-Nissan и сократит 10 тысяч человек

Ола Каллениус сменит Дитера Цетше на посту председателя правления концерна в мае этого года. Одной из его задач после вступления в должность станет сокращение около 10 тысяч рабочих мест. Поиски мер по снижению издержек одобрены советом директоров после того, как Daimler показал 22-процентное сокращение операционной прибыли по итогам четвертого квартала 2018 года.