Daimler выплатит 2,2 миллиарда долларов по искам американцев

Концерн Daimler AG достиг соглашения с Агентством по охране окружающей среды, Калифорнийским советом по воздушным ресурсам, Генеральной прокуратурой Калифорнии, Министерством юстиции США и Агентством таможенного и пограничного контроля США в рамках дела о манипулировании данными о вредных выбросах. В официальном заявлении автопроизводитель заверил, что располагает достаточными ресурсами, чтобы произвести необходимые выплаты: 1,5 миллиардов в рамках соглашений с регуляторами и 700 миллионов долларов по коллективным искам американских автовладельцев.

По оценкам концерна, общие выплаты в размере 2,2 миллиарда долларов негативно скажутся на финансовом состоянии Daimler на протяжении трёх лет. Ожидается, что основной удар придётся на следующие 12 месяцев. Несмотря на это, автопроизводитель считает урегулирование споров «важным шагом к правовой определенности в отношении различных судебных разбирательств по дизельным двигателям в США».