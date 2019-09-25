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14:20

Daimler оштрафовали на 870 миллионов евро за неэкологичные автомобили

Руководство концерна не стало оспаривать решение и согласилось выплатить всю сумму

Прокуратура Германии признала концерн Daimler виновным в халатности и оштрафовала его на 870 миллионов евро (61,5 миллиарда рублей). Ведомство обнаружило, что компания продала 684 тысячи автомобилей, которые не соответствовали действующим эконормам.

В заявлении прокуратуры Штутгарта указано, что Daimler с 2008 года реализовывал автомобили, уровень вредных выбросов которых (речь, в частности, идет об оксидах азота) был значительно выше нормы. Взвесив все доводы ведомства, руководство компании отказалось от обжалования решения и согласилось выплатить штраф в размере 870 миллионов евро. Также сообщается, что халатность в части исполнения надзорных функций допущена на уровне начальника отдела сертификации.

Ранее концерн Daimler предложил покупателям автомобилей Mercedes-Benz субсидию в размере трех тысяч евро для модернизации фильтров выхлопных газов. Получить деньги смогут владельцы дизельных автомобилей, соответствующих стандарту Евро-5, то есть выпущенных в конце 2000-х, начале 2010-х годов.

Впрочем, усилия Daimler по «озеленению» модельного ряда и переходу на CO₂-нейтральное производство пока не позволяют экологам заявить о действенности этих мер. Недавно экологическая организация «Гринпис» опубликовала доклад, в котором описала влияние крупнейших автопроизводителей на процесс глобального потепления. Данные за 2018 год показали, что Daimler выбрасывает 161 миллион тонн эквивалента CO₂, хотя это намного меньше, чем 582 миллиона тонн у Volkswagen.