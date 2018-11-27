Mercedes-Benz научит беспилотники общаться с людьми

360-градусная система индикации, установленная на Mercedes-Benz S-Class, использует для связи с пешеходами и водителями световые полоски. Те, что размещены на лобовом стекле, решетке радиатора, в фарах, боковых зеркалах и нижних секциях стекол, используются для уведомления о движении автомобиля в автономном режиме. Блок на крыше информирует о следующих действиях беспилотника. Так, медленные вспышки свидетельствует о том, что автомобиль тормозит. Кроме того, светотехника на крыше «отслеживает» движения пешеходов, сообщая о том, что беспилотник их видит.