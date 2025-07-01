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Опубликовано 01 июля 2025, 09:02
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Россия ввела санкции против Daimler Truck

Он не работает в стране с 2022 года, а в 2024-м избавился от местных активов
Россия ввела санкции против первого автопроизводителя. Daimler Truck (входит в Mercedes-Benz Group, бывшая Daimler AG) попал в перечень юридических лиц, в отношении которых Россия применяет экономические санкции. Соответствующее постановление кабинета министров опубликовано на портале правовых актов. Немецкий концерн стал 33-м по счету в перечне и первым среди автопроизводителей.
Россия ввела санкции против Daimler Truck
© Daimler Truck
Мария Руцкая
Мария Руцкая

Перечень, утвержденный в мае 2022 года указом президента РФ, запрещает совершать сделки с включенными в него компаниями. Daimler Truck попал в него примерно через год после того, как покинул Россию.

Деятельность в стране концерн не вел с весны 2022 года, однако до недавнего времени он оставался совладельцем КамАЗа — ему принадлежало 15 процентов акций. В деятельности российского автогиганта Daimler Truck с начала СВО не участвовал, отмечал гендиректор КамАЗа Сергей Когогин.

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В феврале 2024-го концерн избавился от акций. Крупнейшие акционеры КамАЗа на сегодняшний день — «Ростех», которому принадлежит 47,1 процента компании, и «Автоинвест» с 23,54 процента.

Долей в КамАЗе Daimler Truck владел с 2008 года, и при его поддержке заводу удалось существенно модернизировать свой модельный ряд. Кроме того, российская сторона по лицензии использовала комплектующие и агрегаты — например, кабину грузовика Mercedes-Benz Axor и дизельный мотор OM 457LA.