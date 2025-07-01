Россия ввела санкции против Daimler Truck

Он не работает в стране с 2022 года, а в 2024-м избавился от местных активов

Россия ввела санкции против первого автопроизводителя. Daimler Truck (входит в Mercedes-Benz Group, бывшая Daimler AG) попал в перечень юридических лиц, в отношении которых Россия применяет экономические санкции. Соответствующее постановление кабинета министров опубликовано на портале правовых актов. Немецкий концерн стал 33-м по счету в перечне и первым среди автопроизводителей.