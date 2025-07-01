Россия ввела санкции против Daimler Truck

Россия ввела санкции против Daimler TruckОн не работает в стране с 2022 года, а в 2024-м избавился от местных активов
Перечень, утвержденный в мае 2022 года указом президента РФ, запрещает совершать сделки с включенными в него компаниями. Daimler Truck попал в него примерно через год после того, как покинул Россию.
Деятельность в стране концерн не вел с весны 2022 года, однако до недавнего времени он оставался совладельцем КамАЗа — ему принадлежало 15 процентов акций. В деятельности российского автогиганта Daimler Truck с начала СВО не участвовал, отмечал гендиректор КамАЗа Сергей Когогин.
В феврале 2024-го концерн избавился от акций. Крупнейшие акционеры КамАЗа на сегодняшний день — «Ростех», которому принадлежит 47,1 процента компании, и «Автоинвест» с 23,54 процента.
Долей в КамАЗе Daimler Truck владел с 2008 года, и при его поддержке заводу удалось существенно модернизировать свой модельный ряд. Кроме того, российская сторона по лицензии использовала комплектующие и агрегаты — например, кабину грузовика Mercedes-Benz Axor и дизельный мотор OM 457LA.