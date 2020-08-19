Nokia требует процент с каждого проданного автомобиля Mercedes-Benz

Суд немецкого города Мангейм постановил, что Daimler AG действительно нарушил патенты Nokia на мобильные технологии. Представители концерна в свою очередь заявили, что намерены обжаловать это решение и назвали перспективу запрета на продажи автомобилей Mercedes-Benz «маловероятной». В Daimler считают, что Nokia должна выдать лицензию на технологию поставщикам оборудования. Сами поставщики, в числе которых Continental и Robert Bosch, поддерживают автопроизводителя в этом споре.

В Nokia же надеются, что Daimler примет свои обязательства и получит лицензию на справедливых условиях. Взимание процента с каждого проданного автомобиля в компании называют «справедливым вознаграждением за свои инженерные разработки».

Лицензионная модель, которую предлагает Nokia, используется другими немецкими автопроизводителями, в том числе Volkswagen и BMW.