В СМИ появилась информация о покупке акций немецкого концерна компанией Geely

Пульс

Китайские владельцы Volvo захотели стать крупнейшим акционером Daimler

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6 февраля 2018

Компания Geely собирается приобрести 6,8 процента акций концерна Daimler AG у кувейтского суверенного фонда Kuwait Investment Authority. Это сделает китайскую фирму, которая уже владеет Volvo, Proton и Lotus, крупнейшим акционером немецкого автопроизводителя. Об этом со ссылкой на газету Bild am Sonntag сообщает Autocar.

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При этом информационное агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщает о том, что компания Geely уже купила часть ценных бумаг «Даймлера». Количество приобретенных акций не сообщается, но предполагается, что пакет не превышает трех процентов.

На данный момент 70,7 процента акций Daimler AG принадлежат институциональным инвесторам (различные фонды, страховые организации, банки), а 19,4 процента ценных бумаг находятся в частных руках. Одним из акционеров «Даймлера» является альянс Renault-Nissan-Mitsubishi, который владеет 3,1 процента акций.

Это не первая попытка Geely купить акции Daimler AG. В ноябре 2017 года китайский автопроизводитель хотел приобрести пять процентов ценных бумаг немецкой фирмы, но получил отказ.

В свою очередь, Daimler AG является акционером китайского автопроизводителя BAIC. В 2013 году немецкий концерн купил 12-процентную долю за 625 миллионов евро.

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