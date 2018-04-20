Компании рассматривают возможность технологического партнерства

Пульс

Mercedes-Benz может стать поставщиком двигателей для Volvo

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20 апреля 2018

Концерн Daimler AG, которому принадлежит Mercedes-Benz, может стать поставщиком двигателей и компонентов, а также миноритарным акционером Volvo. Помимо этого, компании намерены заключить соглашение о технологическом партнерстве и совместно разработать платформу для электромобилей. Об этом сообщает бизнес-издание Manager Magazin.

В феврале текущего года крупнейшим акционером Daimler AG стал председатель совета директоров и основной владелец китайского холдинга Geely, которому также принадлежит Volvo, Ли Шуфу. Он приобрел 9,69 процента акций концерна за девять миллиардов долларов. По словам Ли Шуфу, сотрудничество с немецкой компанией будет сосредоточено вокруг разработки электромобилей и систем автономного управления.

Ставший самостоятельной маркой Polestar, также принадлежащий Geely, займется выпуском «заряженных» электромобилей. Однако перой моделью производителя станет гибридное купе Polestar 1.

Ставший самостоятельной маркой Polestar, также принадлежащий Geely, займется выпуском «заряженных» электромобилей. Однако перой моделью производителя станет гибридное купе Polestar 1.

Volvo вошла в состав холдинга Zhejiang Geely Holding Group летом 2010 года. Китайская группа выкупила 100 процентов акций шведской марки у Ford за 1,8 миллиарда долларов. Помимо Volvo, Geely владеет маркой Lotus и Polestar.

Кроссовер XC90 стал первой моделью Volvo, построенной на платформе CMA, работа над которой велась в сотрудничестве с Geely.

Кроссовер XC90 стал первой моделью Volvo, построенной на платформе CMA, работа над которой велась в сотрудничестве с Geely.

Под руководством нового собственника Volvo полностью пересмотрел модельный ряд, разработал трех- и четырехцилиндровые двигатели, а также модульные платформы SPA и CMA. По итогам 2015 года продажи марки впервые превысили полмиллиона автомобилей.

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