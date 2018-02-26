Китайскому владельцу Volvo достался крупнейший пакет акций Daimler

Китайский бизнесмен Ли Шуфу, основавший компанию Geely, которая сейчас владеет марками Volvo, Proton и Lotus, стал крупнейшим акционером немецкого концерна Daimler AG. Теперь ему принадлежит 9,69-процентный пакет ценных бумаг или 103 619 340 акций автопроизводителя.

В Daimler AG продажу пакета подтвердили, но сумму сделки не раскрыли. Как сообщает агентство Reuters, Шуфу потратил на приобретение ценных бумаг девять миллиардов долларов.

В Reuters отметили, что в ближайшее время топ-менеджеры Geely планирую встретиться с руководством Daimler AG в Германии для обсуждения планов по сотрудничеству. При этом увеличивать свою долю в немецком автопроизводителе китайский бизнесмен пока не намерен.

Сам Шуфу отметил, что сотрудничество его компании с Daimler AG будет сосредоточено вокруг разработки электромобилей и систем автономного управления машинами.

О том, что компания Geely планирует стать крупнейшим акционером Daimler AG, сообщалось в начале февраля. Тогда предполагалось, что китайскому автопроизводителю перейдет доля акций кувейтского суверенного фонда Kuwait Investment Authority. До нынешней сделки 70,7 процента акций Daimler AG принадлежат институциональным инвесторам (фондам, страховым организациям, банкам), а 19,4 процента — частным.

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