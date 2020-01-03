Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
13:57

На старт «Дакара» впервые выйдет гибридный грузовик

Гоночный Renault C640 построен при поддержке ZF и MKR Technology

Алексей Носаченко
Фирмы ZF, MKR Technology и гоночная команда Riwald Dakar из Нидерландов представили первый в истории ралли-рейда грузовик с гибридной трансмиссией. Они оборудовали «боевой» Renault Trucks C 460 Hybrid Edition экспериментальным модулем CeTrax Lite RS, который при необходимости помогает дизельному двигателю.

Ключевой элемент гибридной трансмиссии ZF — это смонтированный на передней оси электрический узел CeTrax Lite RS. Пока это прототип, адаптированный под экстремальные условия «Дакара». Вместе с электромотором ZF предоставила гонщикам силовую электронику, блок управления гибридным приводом с переконфигурированным для ралли-рейда программным обеспечением, автоматическую коробку передач Ecomat 6HP и раздатку, через которую суммарная тяга ДВС и электромотора распределяется между осями.

CeTrax Lite RS представляет собой компактный модуль с электромотором, инвертором и электронным блоком управления.

Модуль CeTrax Lite RS будет всего лишь помогать основному двигателю, 1040-сильному дизелю (4600 Нм), при штурме дюн Саудовской Аравии. По умолчанию отдача электромотора составляет 80 киловатт (109 лошадиных сил), но в пике поднимается до 150 (204 силы). Крутящий момент неизменен — 1400 Нм. Асинхронный электромотор питается от 400-вольтовой батареи и раскручивается до 13 000 оборотов в минуту, и чтобы синхронизировать его с ДВС (2700 оборотов в минуту) понадобилось разработать редуктор со специфическим передаточным числом.

Перед «Дакаром» команда Riwald Dakar провела тесты гибридного привода на трассах в Польше, Франции и Нидерландах. Испытания показали, что грузовик с CeTrax Lite RS на несколько секунд быстрее машины без него. По мнению участников проекта, дело не только в увеличившейся мощности силовой установки, но и в эффекте рекуперации, который позволяет позже задействовать основные тормозные механизмы и дольше двигаться на предельной скорости.