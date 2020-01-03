На старт «Дакара» впервые выйдет гибридный грузовик

Перед «Дакаром» команда Riwald Dakar провела тесты гибридного привода на трассах в Польше, Франции и Нидерландах. Испытания показали, что грузовик с CeTrax Lite RS на несколько секунд быстрее машины без него. По мнению участников проекта, дело не только в увеличившейся мощности силовой установки, но и в эффекте рекуперации, который позволяет позже задействовать основные тормозные механизмы и дольше двигаться на предельной скорости.