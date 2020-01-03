На старт «Дакара» впервые выйдет гибридный грузовик

Ключевой элемент гибридной трансмиссии ZF — это смонтированный на передней оси электрический узел CeTrax Lite RS. Пока это прототип, адаптированный под экстремальные условия «Дакара». Вместе с электромотором ZF предоставила гонщикам силовую электронику, блок управления гибридным приводом с переконфигурированным для ралли-рейда программным обеспечением, автоматическую коробку передач Ecomat 6HP и раздатку, через которую суммарная тяга ДВС и электромотора распределяется между осями.
Модуль CeTrax Lite RS будет всего лишь помогать основному двигателю, 1040-сильному дизелю (4600 Нм), при штурме дюн Саудовской Аравии. По умолчанию отдача электромотора составляет 80 киловатт (109 лошадиных сил), но в пике поднимается до 150 (204 силы). Крутящий момент неизменен — 1400 Нм. Асинхронный электромотор питается от 400-вольтовой батареи и раскручивается до 13 000 оборотов в минуту, и чтобы синхронизировать его с ДВС (2700 оборотов в минуту) понадобилось разработать редуктор со специфическим передаточным числом.
Перед «Дакаром» команда Riwald Dakar провела тесты гибридного привода на трассах в Польше, Франции и Нидерландах. Испытания показали, что грузовик с CeTrax Lite RS на несколько секунд быстрее машины без него. По мнению участников проекта, дело не только в увеличившейся мощности силовой установки, но и в эффекте рекуперации, который позволяет позже задействовать основные тормозные механизмы и дольше двигаться на предельной скорости.