«Дакар-2019» впервые пройдет только в одной стране

В следующем году ралли-рейд «Дакар» в первые в своей истории пройдет по территории только одной страны – Перу. До этого маршрут гонки пролегал по трем странам: в 2018-м – по Перу, Боливии и Аргентине, в 2017-м – по Парагваю, Аргентине и Боливии.

Ралли-рейд начнется 6 января и завершится 17 января. Гонка пройдет по кольцевому маршруту со стартом и финишем в Лиме. Изначально участвовать в «Дакаре-2019» планировала Чили, однако в последней момент власти страны решили от этого отказаться по экономическим причинам. Также велись переговоры с Эквадором и Боливией.

В Перу большая часть маршрута – около 70 процентов – будет состоять из песков и дюн.

В текущем году появится отдельная классификация, которая будет предназначена для тех пилотов, которые столкнутся с какими-либо проблемами по ходу первой недели «Дакара». Теперь им разрешат не сходить, а переместиться в особую категорию, где, тем не менее, сохранятся все правила соревнования, включая порядок старта.

Официальный постер «Дакара-2019»

На «Дакаре-2018» в классе грузовиков победил экипаж Эдуарда Николаева на «Камазе», а в категории автомобилей лучшим стал Карлос Сайнс на «Пежо». Этот ралли-рейд стал последним для французской команды, которая решила уйти из «Дакара».