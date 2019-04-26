«Дакар» переехал в Саудовскую Аравию

Маршрут «Дакара 2020» проложен практически через все административные округа Саудовской Аравии. Гонка стартует в городе Джедда, где находится легендарный фонтан короля Фахда, выбрасывающий воду со скоростью 375 километров в час. Затем пилотов и механиков ждет отдых в столице страны Эр-Рияде. Развернувшись в регионе Эш-Шаркия, «Дакар» финиширует в городе-курорте Аль Киддия, недалеко от Эр-Рияда, строительство которого началось только в прошлом году.