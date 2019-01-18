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10:55

«Дакар-2019»: «КАМАЗ» на первом месте и первая победа Toyota

Третий раз подряд ралли-рейд выиграл экипаж Эдуарда Николаева

© dakar.com
В Перу завершился ралли-рейд «Дакар». В зачете грузовиков в третий раз подряд выиграл экипаж Эдуарда Николаева из команды «КАМАЗ-Мастер», а в зачете автомобилей первую победу «Тойоте» принес Нассер Аль-Аттия.

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Среди грузовиков второе место тоже досталось «КАМАЗу» экипаж Дмитрия Сотникова завершил гонку с отставанием в 25 минут и 36 секунд от Николаева. На третьей строчке находится Жерар де Рой на Iveco, который пропускал предыдущий «Дакар». Он отстал от Николаева на один час и 34 минуты. Пятерку лидеров замкнули Федерико Вильягра и Алеш Лопрайс на Iveco и Tatra соответственно. Они уступили Николаеву почти шесть часов.

Для Нассера Аль-Аттии это стала третьей победой на «Дакаре»: до этого он выигрывал в 2011 году на «Фольксвагене» и в 2014-м на MINI. Второе место в зачете автомобилей досталось Нани Рома на внедорожнике MINI, который отстал от катарца почти на 47 минут. На третьей строчке находится Себастьен Леб на Peugeot, отстающий от лидера почти на два часа.

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Нассер Аль-Аттия

Единственным финишировавшим россиянином в категории автомобилей стал Денис Кротов на MINI. Он занял 15 место.

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Среди мотоциклистов лучшим стал Тоби Прайс, выступающий на KTM. Его напарник по команде Маттиас Валькнер оказался вторым, а на третью строчку вышел Пабло Кинтанилья. Российская гонщица Анастасия Нифонтова добралась до финиша 62-й. Она стала первой женщиной на «Дакаре», которая финишировала в классе, где запрещено пользоваться помощью механиков.

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