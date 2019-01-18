«Дакар-2019»: «КАМАЗ» на первом месте и первая победа Toyota

Среди грузовиков второе место тоже досталось «КАМАЗу» – экипаж Дмитрия Сотникова завершил гонку с отставанием в 25 минут и 36 секунд от Николаева. На третьей строчке находится Жерар де Рой на Iveco, который пропускал предыдущий «Дакар». Он отстал от Николаева на один час и 34 минуты. Пятерку лидеров замкнули Федерико Вильягра и Алеш Лопрайс на Iveco и Tatra соответственно. Они уступили Николаеву почти шесть часов.

Для Нассера Аль-Аттии это стала третьей победой на «Дакаре»: до этого он выигрывал в 2011 году на «Фольксвагене» и в 2014-м на MINI. Второе место в зачете автомобилей досталось Нани Рома на внедорожнике MINI, который отстал от катарца почти на 47 минут. На третьей строчке находится Себастьен Леб на Peugeot, отстающий от лидера почти на два часа.